"اللجين" تتكبد خسائر فاقت 78 مليون ريال في الربع الأول

تكبدت شركة اللجين خسائر فاقت 78.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بـ62.4 كانت حققتها في نفس الفترة من عام 2018.

كما فاقمت الشركة خسائرها مقارنة مع الربع السابق، والذي سجلت فيه خسائر بنحو 50 مليون ريال بارتفاع قارب 60%.

وعزت الشركة تحولها إلى الخسارة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى تحقيق الشركة الزميلة "ناتبت" صافي خسارة خلال الربع الأول لعام 2019، حيث تمتلك شركة اللجين نسبة 57,4% في أسهم "ناتبت"، وتمثل تقريباً 98% من مجموع استثمارات شركة اللجين، علماً بأن مصنع شركة "ناتبت" متوقف عن العمل منذ حادث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018، وتتوقع الشركة أن يتم اكتمال أعمال إعادة البناء بحلول شهر أغسطس.

وتعود الأسباب أيضاً إلى مخصص الزكاة الذي بلغ 13.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل الفروقات الإضافية الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات من 2003 إلى 2016.