"جازادكو" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على "جبل أحد"

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جبل أحد القابضة، لدراسة فرص الاستحواذ على الشركة.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إنه سوف يتم تحديد عدد الحصص وقيمتها لاحقاً بعد القيام بتدقيق أوضاع هذه الشركة تدقيقاً نافياً للجهالة.

وأشارت إلى أن مدة مذكرة التفاهم 180 يوماً تبدأ من تاريخ التوقيع، الذي تم أمس الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن شركة جبل أحد القابضة مقرها مدينة جدة، وهي متخصصة في مجالات توليد ونقل الكهرباء وأعمال الطاقة ذات الجهد الفائق وتوزيعها وصيانتها.

وتعمل كذلك في مجال الطاقة المتجددة والأعمال الهندسية والبنية التحتية، بالإضافة إلى أعمال التجارة والاستثمار والتطوير العقاري.

وأكدت "جازادكو" أنه لا يوجد أثر مالي للمذكرة في الوقت الحالي، ولا توجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

وأعلنت الشركة، في نهاية عام 2018، عن توقيع اتفاقية شراء نهائية للاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم وسداد مبلغ نقدي للبائعين.