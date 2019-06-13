5 معلومات عن "فرونت لاين" التي تعرضت ناقلتها لهجوم

تعرضت ناقلتا نفط إلى حادث في خليج عمان جاري التحقيق حولهما، بينما قالت الشركات المالكة للناقلتين إنهما تعرضتا لهجوم ولعدة ساعات.

السفينتان هما " Front Altair " وهي مملوكة لشركة " Frontline " النرويجية وكانت محملة بالنفط من أبوظبي، بحسب بيانات بلومبيرغ، و Kokuka Courageous التي ترفع علم PANAMA وكانت متجهة من السعودية إلى سنغافورة بشحنة "ميثانول".

ولكن ما هي شركة "فرونت لاين" التي تعرضت ناقلتها لهجوم في بحر عمان؟

هي شركة شحن نرويجية تأسست عام 1992، وتمتلك أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم.

أدرجت في السوق الأميركية عام 2001، و‏لديها 63 ناقلة نفط.

علماً أن متوسط عمر الناقلة يبلغ 4.3 سنة.