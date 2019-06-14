إكسون موبيل وسابك تبدآن تشييد مصنع مشترك للبتروكيماويات

قالت شركة إكسون موبيل والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنهما ستبدآن تشييد مصنع للبتروكيماويات بقيمة 9 مليارات دولار في تكساس في الربع الثالث من هذا العام، سيكون لديه أكبر طاقة لإنتاج الإيثان في العالم.



وأضافت الشركتان أن المشروع المشترك، الذي تملك فيه كل منهما حصة قدرها 50%، والمعروف باسم (جلف كوست جروث فينشرز) سيكون لديه القدرة على إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً وسيضم وحدة لأحادي إيثيلين الجلايكول ووحدتين للبولي إيثيلين.



ومن المتوقع أن يدخل المشروع، الواقع شمال كوربوس كريستي، مرحلة التشغيل بحلول عام 2022.



وقالت الشركتان إن من المتوقع أن يخلق المشروع أكثر من 600 وظيفة دائمة، وأضافتا أنه سينتج مواد تستخدم في تصنيع منتجات استهلاكية متنوعة مثل أنظمة التبريد بالسيارات، والتغليف، ومواد البناء.