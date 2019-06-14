"الطيران العماني" تنوي إجراء محادثات مع إيرباص

قال بيان لشركة الطيران العماني، اليوم الجمعة، إن الرئيس التنفيذي للشركة عبد العزيز الرئيسي يعتزم إجراء محادثات مع إيرباص، إذا لم تقدم بوينغ خطة دعم وإصلاح لطائراتها ماكس 737 الممنوعة من التحليق قبل 17 يونيو.



ونقل البيان عن الرئيس قوله "منع تحليق طائرات 737 ماكس كان له أثر مالي كبير على الطيران العماني".



وقال الرئيس التنفيذي للطيران العماني إن بوينغ "وعدت بتقديم خطة إصلاح ودعم للطيران العماني قبل معرض جوي في باريس يبدأ في 17 يونيو 2019".



ونقل بيان الطيران العماني عن الرئيسي قوله "إذا لم أتلق ردا من بوينغ قبل وصولي إلى مطار لو بورجيه، سيتعين علي المضي قدما في غداء العمل المزمع مع إيرباص في المعرض".