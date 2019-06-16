بيع 8% من اتصالات المغرب يضخ 920 مليون دولار بالميزانية

أظهر بيان نشرته‭‭ ‬‬الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن بيع الحكومة المغربية لحصة في شركة اتصالات المغرب بنسبة 8% سيضخ مبلغ 8.87 مليار درهم (920 مليون دولار) في ميزانية الدولة في إطار برنامج للخصخصة.

وأفاد البيان أن حصة نسبتها 6% وتتألف من 52.74 مليون‭‭ ‬‬سهم بسعر 127 درهماً (13.2 دولار)، ستباع عبر عملية بيع كتل الأسهم للمستثمرين‭‭ ‬‬المؤسساتيين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك في 17 يونيو.

أما ما تبقى ويمثل 2% فسيتم بيعه عن طريق طلب عروض بيع عمومي بسوق بورصة الدار البيضاء، بسعر 125 درهماً (12.9 دولار) بدءاً من 26 يونيو وحتى الخامس من يوليو.

وأظهر البيان أن حصة 2% التي تضم 2.9 مليون سهم، وتمثل 0.3% من رأسمال شركة اتصالات المغرب، ستباع لموظفي الشركة بسعر السهم 117.7 درهم.

وسيؤدي البيع إلى تقليص حصة الدولة في الشركة من 30% إلى 22%.