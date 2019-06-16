فرنسا: خطط لإلغاء إعفاءات ضريبية تفوق مليار دولار

قال وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانين، يوم الأحد، إن فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية للشركات بمليار يورو (1.1 مليار دولار) من أجل المساعدة على تمويل تعهد بخفض ضريبة الدخل الشخصي خمسة مليارات يورو.

وقال دارمانين في مقابلة مع مراسلي تلفزيون ال.سي.آي وإذاعة آر.تي.ال وصحيفة لوفيغارو، إن الحكومة ستمول الأربعة مليارات يورو الباقية عبر خفض الإنفاق.

موضوع يهمك أعلن رئيس جمعية شركات الإسفلت في إيران، جلیل طباطبائي، يوم الأحد، أن 80% من مصانع وشركات إنتاج الإسفلت في محافظتي طهران... التدهور الاقتصادي بإيران يتسبب بإغلاق 80% من مصانع الإسفلت اقتصاد

وأضاف أن 95 بالمئة من دافعي الضرائب سيشهدون خفضا في ضرائب الدخل التي يسددونها بدءا من يناير/كانون الثاني.

وفي مواجهة مظاهرات مناوئة للحكومة استمرت لأشهر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أواخر ابريل/نيسان، إنه سيخفض ضريبة الدخل خمسة مليارات يورو أخرى.

يأتي الخفض المزمع عقب حزمة تنازلات للمحتجين بعشرة مليارات يورو في ديسمبر/كانون الأول بهدف تعزيز دخل الفئات الأشد فقرا من بين العمال والمتقاعدين.