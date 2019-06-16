"الإمارات للاستثمار" يرفع حصته في "دو" لـ50%

اشترى "جهاز الإمارات للاستثمار" 10% من أسهم شركة "دو" للاتصالات، وهي المشغل الثاني للاتصالات الأرضية والمتنقلة في الإمارات، لتتجاوز حصة الجهاز في الشركة حاجز الـ50%.

وتمت الصفقة مع الجهتين البائعتين، وهما شركتا "المعمورة" المعروفة سابقا بـ "مبادلة للتنمية"، وشركة General Investment التي تنتمي لمجموعة مبادلة.

ولم يذكر البيان قيمة صفقة البيع، وإن كانت قيمة الحصة تقدر بـ630 مليون دولار، وفق حسابات بلومبيرغ.

وترتفع بذلك حصة "الإمارات للاستثمار في "دو" من 40% إلى 50.1%.

يشار إلى أن جهاز الإمارات للاستثمار يملك أيضا حصة 60% من أسهم شركة "اتصالات".