أدنوك و"أو سي آي" تؤسسان أكبر شركة للأسمدة النيتروجينية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "أو سي آي إن في"، للأسمدة القائمة على الغاز الطبيعي والمواد الكيميائية الصناعية، ومقرها في هولندا.

وتنص الشراكة على إنشاء شركة جديدة من خلال دمج أصول "شركة أدنوك للأسمدة" في منصة شركة "أو سي آي" للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تصبح الشركة الجديدة أكبر منصة تركز على تصدير الأسمدة النيتروجينية عالمياً، وأكبر منتج لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن من اليوريا و1.5 مليون طن من الأمونيا القابلة للبيع.

وبحسب التقارير المبدئية لعام 2018، تقدر الإيرادات السنوية للشركة الجديدة بـ 1.74 مليار دولار. وستمتلك أدنوك حصة 42% و"أو سي آي" 58% في الشركة الجديدة.

ويعزز الدمج الحضور الجغرافي لمنصة الإنتاج في الشرق الأوسط بما يتيح الوصول إلى عدد كبير من الأسواق، ويعزز الحصة السوقية ويضمن خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم. وستكون الشركة الجديدة فريق تجاري مركزي، تدعمه بنية تحتية فعالة للتخزين والتوزيع تُمكنه من الوصول إلى الموانئ الرئيسية على البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي.

وتتميز الشركة الجديدة بامتلاك أصول متطورة تتميز بانخفاض تكاليف صيانتها وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة، ما يدعم قدرات الشركة على تحقيق أرباح مجزية للمساهمين وتمويل فرص النمو والتوسع العضوي وغير العضوي في المستقبل.

وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية، وقعت "أدنوك للأسمدة"، أيضاً اتفاقية جديدة مع أدنوك تهدف لتزويد مرافق الشركة في الرويس بإمدادات الغاز على المدى الطويل، والذي يمثل المواد الأولية المطلوبة وذلك بناءً على صيغة تسعير تنافسية.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تهدف هذة الشراكة لنصبح أكبر منصة لتصدير الأسمدة النيتروجينية على مستوى العالم، كما تسهم في تعزيز القيمة لكلا الطرفين من خلال تأسيس شركة جديدة تتيح لنا الوصول إلى أسواق جديدة، مما يعود بالنفع على عملائنا الحاليين والجدد".

وأضاف: "تتماشى هذه الشراكة مع نهج أدنوك في التعاون مع شركاء قادرين على تحقيق قيمة إضافية، كما تسهم في تحسين التدفقات النقدية من محفظة أعمال أدنوك في مجال صناعة الأسمدة، وتدعم أهدافنا في جذب المستثمرين إلى الرويس من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز والخدمات اللوجستية عالية الجودة التي تقدمها، بالإضافة إلى موارد الغاز الغنية المتاحة في دولة الإمارات وفقاً لشروط تجارية جذابة. وتعد هذه الخطوة كذلك إنجازاً آخر ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي وخططنا الطموحة للتوسع في محفظة عملياتنا في مجال التكرير والبتروكيماويات".

من جانبه، قال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة "أو سي آي إن في": "يتميز هذا المشروع المشترك بإنشاء منصة تصدير تعتبر الأولى من نوعها وكذلك وجود أفضل مقاييس التحويل النقدي، ونحن واثقون بأن هذه المنصة تمتلك قدرات كبيرة لتحقيق القيمة والنمو في المستقبل وذلك بفضل دعم وتوجيه مساهميها الاثنين".

وستتولى أدنوك رئاسة مجلس إدارة الشركة الجديدة والذي سيضم ستة أعضاء ترشحهم شركة "أو سي آي"، وأربعة أعضاء ترشحهم أدنوك، وسيكون المقر الرئيسي لها في أبوظبي كما سيتم تسجيلها في سوق أبوظبي المالي العالمي (ADGM)، مما يسهم في تطوير خبرات أبوظبي وتعزيز قدراتها في مجال تصنيع و تجارة الأسمدة.

وسيشغل ناصف ساويرس منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة "أو سي آي إن في".

يشار إلى أن "أدنوك للأسمدة" تمتلك خبرة طويلة في مجال إنتاج الأسمدة تمتد لأكثر من 35 عاماً، وتدير مصنعين في مجمع أدنوك المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في الرويس في دولة الإمارات. وبدأ مصنعها الأول " فرتيل-1" بإنتاج الأمونيا واليوريا في عام 1983، فيما بدأ مصنعها الثاني "فرتيل-2" العمل في عام 2013 ويبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية السنوية 1.2 مليون طن من الأمونيا و2.1 مليون طن من اليوريا.

وتقوم شركة أدنوك للأسمدة بتسويق وبيع حبيبات اليوريا للأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك شبه القارة الهندية والولايات المتحدة الأميركية وأميركا الجنوبية وأستراليا. وتعد أدنوك حالياً المساهم الوحيد في أدنوك للأسمدة بعد استحواذها على حصة 33% التي كانت تمتلكها شركة "توتال" في أواخر عام 2018، حيث يعد هذا الاستحواذ دليلاً على التزام أدنوك طويل الأجل بقطاع الأسمدة ورغبتها القوية في سرعة متابعة فرص النمو الجديدة.

وتغطي القدرات الإنتاجية العالمية لشركة "أو سي آي إن في" ثلاث قارات وتتألف من حوالي 14 مليون طن متري سنوياً من الأسمدة النيتروجينية، والميثانول، وسائل عادم الديزل، والميلامين، والمنتجات النيتروجينية الأخرى، بما يخدم العملاء الزراعيين والصناعيين حول العالم.

وتشمل أصول "أو سي آي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الشركة المصرية للأسمدة، وحصة تبلغ 60% في الشركة "المصرية للصناعات الأساسية"، وحصة 51% في شركة "سورفيرت" في الجزائر، ومنصة تجارية عالمية يقع مقرها في دولة الإمارات. ويمكن لمنشآت شركة "أو سي آي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنتاج ما يصل إلى 3.2 مليون طن من إجمالي الأمونيا و2.9 مليون طن من اليوريا سنوياً. ويمكن للمنصة التجارية التابعة لشركة "أو سي آي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوصول بفعالية إلى قاعدة متنوعة من العملاء ولديها إمكانية الوصول إلى بنية تحتية رئيسية للتوزيع.