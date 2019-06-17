بعد 31 عاماً.. "سوذبي" للمزادات تودع البورصة

بعد 31 عاماً على إدراج دار SOTHEBY'S للمزادات في بورصة نيويورك، وافقت الشركة اليوم الاثنين على صفقة شرائها من قبل رجل الأعمال الفرنسي PATRICK DRAHI بقيمة 3.7 مليار دولار.

وسيحصل مساهمو سوذبي على 57 دولارا للسهم، وهو ما يساوي علاوة بأكثر من 60% على سعر السهم في إغلاق يوم الجمعة.

وبعد انخفاض سعر سهم دار المزادات بنسبة 40% العام الماضي، فقد شكلت هذه الصفقة دفعة قوية لسعر السهم، حيث ارتفع بأكثر من 55% بداية تداولات اليوم.

يذكر أن ثروة الملياردير PATRICK DRAHI مؤسس مجموعة ALTICE تقدر بأكثر من 8.5 مليار دولار تصنيف بلومبرغ، وهو يملك مجموعة من الأصول في قطاع الاتصالات بينها شركة SFR الفرنسية.