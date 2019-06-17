مؤسس هواوي: سنخسر مليارات الدولارات في العامين المقبلين

شبه مؤسس "هواوي" شركته بطائرة تضررت بشدة، وقال إن الإيرادات ستكون أقل بمقدار 30 مليار دولار عن التوقعات خلال العامين المقبلين.

وقال Ren Zhengfei اليوم الاثنين، إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة ستخفض قدرتها، مضيفاً "التحركات الأميركية لتقييد أعمالها لن تمنعنا"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

ووضعت الولايات المتحدة شركة "هواوي" في "القائمة السوداء"، ما يعني أن الشركات الأميركية التي ترغب في بيع قطع غيار لعملاق الاتصالات الصيني ستحتاج إلى موافقة وزارة التجارة الأميركية.

وكانت "هواوي" أعلنت قبل أيام أنها ستحتاج مزيداً من الوقت لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعدما كانت تسعى لتحقيق هذا الهدف في الربع الأخير من 2019.

وأكد كبير المسؤولين الاستراتيجيين في "هواوي" شاو يانغ: "كنا سنصبح الأكبر في الربع الرابع من العام الحالي، لكننا نشعر الآن أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً أطول".

غير أنه في خضم الحملة والعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الشركة الصينية، أعلنت "هواوي" نجاحها وصعود مركزها ضمن ترتيب قيمة العلامات التجارية العالمية، لكن ذلك لا يقلل من تحذيرات الخبراء بشان تأثر مبيعات عملاق الهواتف الصيني في العالم، وعلاقته بمختلف الشركات والمنصات الإلكترونية التي تجعل من الهواتف الذكية ذات قيمة أعلى مثل تطبيقات غوغل وغيرها من تطبيقات الشركات الأميركية.