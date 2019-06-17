مبادلة الإماراتية تبرم عقدا مع "رولز رويس" بـ6.5 مليار دولار

أبرمت وحدة مملوكة بالكامل لصندوق مبادلة الحكومي في أبوظبي، اتفاقا بقيمة 6.5 مليار دولار مع "رولز رويس" لصيانة محركات ترنت 700، ليرتفع عدد المحركات التي تتولى صيانتها سنويا من هذا الطراز إلى ثلاثة أمثاله.

وستقدم سند لتقنيات الطيران، التي كانت تعرف في السابق باسم شركة الخدمات والحلول التوربينية، خدمات الصيانة لمحركات ترنت 700 حتى عام 2027 بموجب الاتفاق. كما ستصبح الشركة مركزا معتمدا لصيانة المحرك الذي تنتجه رولز رويس.

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة سند لرويترز "هذه حقا شهادة مهمة على كيفية تطور النشاط على مدى الأعوام الثلاثين الماضية. سند اليوم ليست موردا محليا لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، بل هي مورد عالمي".

وأضاف: "نحن نتطلع للتركيز بشكل أكبر على الاستثمار في تقنيات جديدة ستدعم قصة نمونا".

وستتولى سند سنويا صيانة 75 محركا من طراز ترنت 700 الذي يستخدم في طائرات ايرباص إيه 330، ارتفاعا من 22 سنويا في الوقت الحالي. وقدمت الشركة خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات ترنت 700 بموجب عقد سابق.

وتولى مركز الإصلاح والصيانة والعَمرة الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له تقديم خدمات العَمرة لعدد 90 محركا منذ بدء النشاط في 2013، وسيقفز العدد إلى أكثر من 600 في فترة العقد الجديد.

وسترفع سند قوتها العاملة بأكثر من 40 بالمئة إلى نحو 500 مهندس وفني طائرات لمواكبة الأعباء الجديدة.