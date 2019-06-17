هواوي تستعد لانهيار مبيعاتها بـ 30 مليار دولار

تستعد شركة "Huawei" لانخفاض في شحناتها من الهواتف الذكية بنسبة تتراوح بين 40% و60%، بعد أن تم وضعها على القائمة التجارية السوداء من قبل الولايات المتحدة.

وقال مؤسس الشركة إن الخسائر في الإيرادات قد تبلغ 30 مليار دولار على مدى عامين.

موضوع يهمك يبدو أن الحرب الطاحنة التي يخوضها عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" لن تكون سهلة في حال لم تجد حلاً للحظر الأميركي ليس... ‫هل تشتري هاتفاً ذكياً من هواوي بلا غوغل أو فيسبوك؟‬ شركات

وتدرس أهم شركة صينية في مجال التكنولوجيا، تأجيل إطلاق هاتفها الجديد Honor 20، الذي من المتوقع إطلاقه في أوروبا في الـ21 من الشهر الجاري أو على الأقل تخفيض عدد الهواتف الموجهة إلى هذه السوق، بحسب مصادر بلومبيرغ.

وذلك لأن الحظر الأميركي سيعيق قدرة المستهلكين على تحديث نظام التشغيل أو تنزيل أحدث تطبيقات Google، كما يمنع شركة هواوي من الحصول على المكونات والبرامج الأميركية التي تحتاجها لهواتفها.

وبعد أن أصبحت هواوي ثاني أكبر شركة عالميا من حيث مبيعات الهواتف الذكية بعد سامسونغ العام الماضي، تعتزم هذا العام رفع حصتها السوقية في الصين إلى 45% من 35% سابقا لتعويض التراجع في الأسواق العالمية.