"علي بابا" تقترح تجزئة سهمها لـ 8 أجزاء قبل ثاني إدراج

اقترحت مجموعة علي بابا القابضة الصينية، تجزئة سهمها إلى 8 أسهم قبل الإدراج في بورصة هونغ كونغ هذا العام، والمتوقع أن يجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة، إن تقسيم السهم، الذي سيطرح على المساهمين للتصويت عليه في اجتماعها العام السنوي في هونغ كونغ يوم 15 يوليو/تموز، سيزيد من مرونة أنشطة الشركة في زيادة رأس المال، بما في ذلك إصدار أسهم جديدة.

وفي بيان بتاريخ يوم الجمعة نشر على الموقع الإلكتروني للشركة يوم الاثنين، أوصى مجلس إدارة الشركة المساهمين بالموافقة على الاقتراح.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مصدر مطلع لرويترز، إن علي بابا تقدمت بطلب إدراج في هونغ كونغ سرا.