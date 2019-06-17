"هيرميس" تتصدر قائمة شركات الوساطة في الأسواق المبتدئة

احتلت المجموعة المالية "هيرميس" صدارة تصنيف "Extel Survey 2019" لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة حول العالم، للعام الثاني على التوالي، كما حافظت على مكانتها في المركز الثاني بتصنيف شركات الوساطة في الأوراق المالية لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة على فوز المجموعة المالية "هيرميس" بجائزة المؤسسة الإعلامية "Financial Mail" لأفضل شركة بحوث في أسواق إفريقيا باستثناء جنوب إفريقيا للمرة الثانية خلال عدة سنوات.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، أحمد شمس الدين، إن "الحفاظ على صدارة تصنيفات Extel لشركات الوساطة في الأوراق المالية يؤكد التزام المجموعة بتزويد عملائها حول العالم بأفضل المنتجات البحثية".

يأتي التصنيف بعد مرور 3 سنوات على قيام الشركة بالتوسع في الأسواق المبتدئة، وترسيخ تواجدها المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تغطي بعضاً من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا وآسيا.

كما توسعت الشركة خلال عام 2018 في نطاق تغطية قطاع البحوث ليشمل أسواق جورجيا وبنغلاديش وموريشيوس وأوغندا وروندا وبوتسوانا، إلى جانب تعزيز تغطيتها لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق المبتدئة عبر زيادة عدد الشركات المدرجة التي يغطيها القطاع إلى أكثر من 260 شركة.