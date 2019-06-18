الكثيري: "اليان" تحصل على 23 مليون ريال من "الصناعي"

أعلنت شركة اليان للصناعة والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة عن حصولها على الموافقة الأولية (خطاب الالتزام) من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع يعمل بالتقنية الإيطالية لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية إن قيمة التمويل تبلغ 23.2 مليون ريال، لفترة 7 سنوات، موضحة أن عملية السداد ستجري على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة وبعدد 12 قسطا، ومن خلال جدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.

وتتمثل ضمانات القرض، في رهن كافة الأصول الثابتة المتعلقة بالمشروع وضمان اعتباري من شركة الكثيري القابضة.

ويأتي الهدف من التمويل لإنشاء مصنع يعمل بالتقنية الإيطالية لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد حيث تقدر تكلفة المشروع بـ 32.160.000 ريال. وسيتم تمويل المشروع 75% من خلال الصندوق الصناعي، و25% بتمويل ذاتي من الشركة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية عند نسبة 100% تشغيل فعلي للمصنع تبلغ 1.300.000 متر مربع سنويا بمعدل ألف وحدة سكنية سنويا.

وسيتم تحقيق هذه النسبة تدريجيا خلال الثلاث سنوات التي تلي السنة التشغيلية الأولى بمتوسط مبيعات تقديري 60.000.000 ريال في السنة الثالثة. كما ستبلغ القدرة البيعية للسنة التشغيلية الأولى بمتوسط مبيعات 30.000.000 ريال بنسبة تشغيل فعلي 50% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع.

ومن المتوقع بدء إنشاء المصنع في الربع الثالث لهذا العام. على أن يبدأ الإنتاج في النصف الأول من 2020.

وسيقام المشروع على أرض مساحتها 12.308 متر مربع، وتم الحصول عليها من هيئة المدن الصناعية (مدن) بقيمة إيجارية تبلغ 25 ألف ريال سنويا.

وسيتم اعتماد تقنية إيطالية لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد في البناء فيما ستكون المواد المستخدمة في التقنية محلية بنسبة 100% لدعم المحتوى المحلي، كما سيتم تحديد الأثر لاحقا.

يذكر أن تقنية إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد متطورة ومميزة في العالم وبديلة عن طرق البناء التقليدية وتتميز بتوفير التكاليف بنسبة 30% عن البناء التقليدي، وتخفيض الوقت المستغرق في عملية البناء إلى ثلاثة أشهر، والمرونة في تطبيق التصاميم المعمارية الحديثة، حيث يمكن استخدامها في مختلف المجالات من وحدات سكنية، ومبانٍ تجارية ومشاريع كبرى، إذ إنها تحقق أعلى معايير الكفاءة في العزل الصوتي والحراري، علماً أن هذه التقنية الإيطالية مستخدمة في جميع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي هذا التمويل استجابة لمبادرة تحفيز تقنية البناء وهي إحدى مبادرات برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي تهدف إلى تقديم أفضل الحلول السكنية من تملك المنازل وخفض تكلفة البناء، إضافة إلى سرعة التنفيذ بجودة عالية وخلق فــرص عمل ملائمة في قطاع البناء.