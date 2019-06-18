ليبرا.. عملة فيسبوك الجديدة عالمية وليست للمضاربة

كشف موقع Facebook النقابَ عن عملتِه الرقمية المشفرة الجديدة، التي أطلق عليها اسم Libra وهو المشروع البالغة كلفتُه نحو مليار دولار.

وتوقع العضو المنتدب ومدير محافظ بيم كابيتال مهند الأعمى، باتصال من نيويورك مع "العربية" أن يكون الهدف الأساسي من عملة فيسبوك الجديدة "تسهيل المعاملات التجارية وليست المضاربة في أسواق العملات الرقمية"، مشيراً إلى أن لدى فيسبوك 2.5 مليار مستخدم يوفرون قاعدة أساسية لهذه العملة.

وكشف فيسبوك أنه سيقوم بإنشاءِ مؤسسة Libra Association في مدينة جنيف بالشراكةِ مع 28 شركة عالمية كبرى، من بينهم

وMastercard وPayPal وUber لإطلاقِ العملة الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

كما انشأ فيسبوك محفظة رقمية باسمِ Calibra ستمكنُ المستخدمين من حفظِ وتداولِ العملة الجديدة باستخدامِ تطبيقات Messenger وWhatsApp.

وستتيحُ العملة الجديدة لمستخدمي Facebook والبالغ عددُهم 2.5 مليار مستخدم، إجراءَ معاملاتٍ مالية وتحويل الدولارات وعملاتٍ أخرى إلى عملة مشفرة.

كما ستتيحُ "ليبرا" لمستخدمي "فيسبوك" الذين لا يملكونَ حساباتٍ بنكية إجراءَ التحويلات والمعاملات المالية للمرة الأولى.