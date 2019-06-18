"القصيم القابضة" ترفع رأسمالها لجمع 100 مليون ريال

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية، إن زيادة رأس المال تستهدف جمع 100مليون ريال، بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وستكون أحقية الزيادة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وسيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.