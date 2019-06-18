"متلايف العربي" تدرس الاندماج مع "ولاء للتأمين"

وقعت "متلايف العربي" للتأمين مذكرةَ تفاهم مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، لتقييمِ جدوى اندماج الشركتين.

وفي حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمامُ الاندماج بطريقِ مبادلة الأسهم بحيث ستقومُ شركة ولاء عند اكتمالِ الاندماج بإصدارِ أسهمٍ جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.

واتفقت الشركتان بشكلٍ مبدئي على أن يتم التقييمُ باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية بحيث يتم احتساب نسبة التبادل باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من الشركتين، بعد إجراء التعديلات تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق.

وتم تعيينِ بيت التمويل السعودي الكويتي مستشارا لـ"متلايف العربي"، فيما اختارت "ولاء" شركة الجزيرة كابيتال لاستشارات عملية الاندماج.