هواوي: ليس لنا علاقة بالحكومة الصينية

قال نائب رئيس "هواوي"، أندرو ويليامسون، إن الشركة مملوكة ملكية خاصة ولديها هيكل فريد من نوعه يتمتع فيه جميع الموظفين بحصة في المؤسسة.

وأضاف في مقابلة حصرية مع FOX Business Connell McShane: "لا يوجد اتصال خاص مع الحكومة الصينية، وليس هناك ملكية. وكما تعلمون لا توجد نسبة من الشركه مملوكة للدولة الصينية".

وأشار إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهم فيها شركة "هواوي" بتقاسم العلاقات الوثيقة مع بكين، قائلا "هواوي هي أداة للحكومة الصينية، إنهم مرتبطون بعمق".

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وشدد نائب رئيس شركة "هواوي" على أن أكبر فكرة خاطئة عن شركة الاتصالات الصينية العملاقة هي ما إذا كانت حكومتها تمارس سيطرتها على القطاع الخاص في البلاد.

وأفاد: "لا توجد صلة حقيقية بالدولة في الصين. نحن جزء من ازدهار قطاع الأعمال الخاص لقطاع التكنولوجيا والمعلومات، لذلك أعتقد أن هذا ربما يكون أكبر سوء تفاهم".

وفي مصر، استعرضت شركة هواوي مصر، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال فعاليات القمة الخامسة لمديري تقنية المعلومات، استراتيجيات النجاح في عصر الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، ودور منصات هواوي الرقمية في تسهيل التحول الرقمي في الصناعات المختلفة.

وقال نائب رئيس شركة هواوي مصر للمشروعات والحلول والتسويق، سام تشانغ، إن التحول الرقمي في العصر الحالي أتاح لمختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية فرصًا هائلة وتحديات في نفس الوقت يجب على الدول أن تضعها في خططها للنمو المستدام، خاصة أن التحول الرقمي يفرض واقعا جديدا على المجتمع سواء في سلوكه الاستهلاكي أو التعامل مع نطاقات الأعمال والخدمات في الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية.

وأكد أنه لا يمكن تحقيق الرقمنة بشكل كامل في المجتمعات دون التعامل مع آليات دمج العالم الرقمي بالعالم المادي، مشيرا إلى أن هواوي تنفذ خططها وفقا لهذه الرؤية وخبراتها التي تزيد عن عشر سنوات في تجربة التحول الرقمي للدول، وهو ما دفعها لإطلاق منصة "هواوي الرقمية" للشركات لنشر الخدمات الرقمية المتطورة بسرعة وبمحتويات عالمية استجابةً لاحتياجات العملاء.

وأشار إلى أن منصة هواوي الرقمية تعد النظام الأساسي الوحيد الذي يمكنه دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البيانات العملاقة، الاتصالات المتقاربة، الفيديو، ونظم المعلومات الجغرافية، لتصبح منصة متكاملة للشركات والشركاء عبر كامل دورة حياة المحتوى الرقمي.

وأوضح أنه يمكن للمؤسسات الكبيرة وأيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الناشئة، الاستفادة من منصة هواوي الرقمية لتطوير أعمالها وأنشطتها التشغيلية، وتعزيز انتشار علاماتها التجارية، لتصبح أكثر قوة فضلاً عن الاستفادة من الابتكار السريع.