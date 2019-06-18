5 مليارات درهم تعاقدات "إكسبو 2020" مع الشركات الصغيرة

أظهرت الدراسات المختصة، أن معرض "إكسبو 2020 دبي" سيسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية في دولة الإمارات، من خلال توفير فرص تجارية جديدة، وزيادة إجمالي الناتج المحلي، وخلق فرص عمل في مختلف أنحاء المنطقة.

كما سيلعب المعرض دوراً مهماً في تحقيق العديد من الفوائد، وذلك عبر تعزيز ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية على النمو، وتوسيع نطاق العمل، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويتضمن الإنفاق على معرض إكسبو المباشر وغير المباشر تخصيص 20% من إجمالي الإنفاق، أي ما يعادل 5 مليارات درهم في صورة تعاقدات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية منها والدولية، بحسب الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد.

ووفقاً للدراسات ذاتها، فإن الفرص التي ستخلقها استضافة إكسبو ستسهم أيضاً في دعم التنوع الاقتصادي، الذي يعد الركيزة الرئيسية التي تتبناها الدولة في خطة التنمية الشاملة، التي تضمنتها رؤية الإمارات 2021، كما سيكون للمعرض انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وستتواصل عوائدها لما بعد عام 2020.

يشار إلى أن معرض "إكسبو الدولي 2020"، الذي يعد منصة عالمية للابتكار والإبداع، سيقام في الإمارات في الفترة الممتدة ما بين 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021، وبذلك فإن تواصله على مدى ستة أشهر سيشكل معرضاً للتجارة والمنتجات من جميع أنحاء العالم، بمشاركة ما يقرب من 200 دولة، والملايين من الزائرين.

ويتم تشييد المعرض في المنطقة الجنوبية من إمارة دبي، على مساحة تبلغ 438 هكتاراً، ويمتاز الموقع بقربه من مطار آل مكتوم الدولي.

وسيجري تنظيمه تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، ويتفرع من العنوان ثلاثة مواضيع فرعية تشمل التنقل والاستدامة والفرص.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض إكسبو الدولي 2020، ما بين 25 و30 مليون زائر، ما سيحقق مكاسب كثيرة للعديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع السياحة والفنادق النابض بالحياة في دولة الإمارات.

من جهة أخرى، وقع "إكسبو 2020 دبي" و"الإمارات لتموين الطائرات" اتفاق تعاون، توفر الأخيرة بموجبه المنتجات الطازجة من مزرعتها الرأسية الأكبر من نوعها في العالم، لتقدم للملايين من زوار إكسبو 2020 دبي، خيارات لذيذة ومتنوعة من المأكولات العالمية، وتستعرض في الوقت ذاته مستقبل فنون الطهي المستدامة.

وستقدم المطاعم التي ستديرها "الإمارات لتموين الطائرات" لزوار الحدث باقة واسعة من الأطباق العريقة.

وقالت جيليان هامبرغر، نائب رئيس أول برامج الفعاليات في إكسبو 2020 دبي، "في ظل توقعاتنا بتقديم نحو 50 مليون وجبة طعام، على مدار فترة انعقاد إكسبو 2020، تمثل الجودة والاستدامة عاملين رئيسيين في مساعينا الرامية إلى توفير تجربة طعام استثنائية وشهية، خلال هذا الحدث العالمي، في الوقت الذي نسهم فيه أيضاً في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لنا جميعاً".