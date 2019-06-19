صفقة مفاجئة تنفض الغبار عن بوينغ 737 ماكس المثيرة للجدل

المصدر: لو بورجيه، فرنسا - أ ب

أعلنت شركة "بوينغ" في معرض باريس الجوي، أمس الثلاثاء، أن مجموعة الخطوط الجوية الدولية "آي إيه جي" وقعت إعلاناً بنية لشراء 200 طائرة بوينغ 737 ماكس، في مؤشر على عزم الشركة الأميركية بيع طائراتها المثيرة للجدل مجدداً.

وقالت "بوينغ" إنها أول صفقة بيع للطائرة منذ تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية "737 ماكس" في مارس الماضي.

وكانت طائرة "737 ماكس" أخرى تحطمت في إندونيسيا العام الماضي، ما تسبب في منع تحليق هذا الطراز من طائرات "بوينغ" وسط تحقيق في برنامجها الإشكالي.

وما زال إعلان النية خاضعاً لموافقة نهائية، لكنه تصويت على الثقة في "بوينغ" في غمرة معركتها لاستعادة الثقة. وسيتم تسليم الطائرات بين 2023 و2027 للخطوط الجوية المملوكة لـ"آي إيه جي"، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية.

وأعربت الشركة عن ثقتها في أن يسمح المنظمون لطائرات "ماكس"، بعد تعديلها، بالتحليق قريباً.