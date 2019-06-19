السويدي: سنتحول لأحد أكبر موردي الطاقة المتجددة في اليونان

أعلنت شركة "السويدي إليكتريك" استحواذها على أربع شركات يونانية، تعمل ثلاث منها في مشروعات طاقة الرياح، وأخرى في توليد الطاقة الكهرومائية، وذلك بقيمة 55 مليون يورو.

وقال نائب رئيس شركة السويدي اليكتريك المهندس وائل حمدي في مقابلة مع "العربية" إن الصفقة ستحول "السويدي" إلى أحد أكبر موردي الطاقة المتجددة في اليونان.

وأوضح أن الشركة وقعت عقد شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق برأسمال قدره مليار جنيه.

وقال إن حصة السويدي في شركة المنطقة الاقتصادية تبلغ 49% وستقوم بتحديث المخطط العام للمرافق داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واعتبر "أنها فرصة بأن تقوم شركة محترفة بالشراكة في هذه المنطقة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الطرفين، ولتعاون يمتد مستقبلا من التطوير إلى التشغيل والإدارة لاحقا".

وتحدث عن مشروع الشركة في "سد تنزانيا" والذي سيوفر طاقة تبلغ 2115 ميغا واط، وهي أعلى مما يولده السد العالي في مصر، مشيراً إلى وجود مشاريع أخرى في إفريقيا تستهدف أعلى من هذه الطاقة.