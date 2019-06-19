"تحدٍّ غريب" أعلنه رئيس "هواوي" ضد ترمب

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هواوي"، رن تشنج في، أنهم كانوا يتوقعون مواجهة الشركة لمشكلات في السوق ومنافسات عندما يكون النمو سريعًا، مثلما يحدث في الوقت الحالي.

وأضاف في بيان للشركة: "لكننا لم نتخيل أبدًا أن حكومة الولايات المتحدة ستكون ملتزمة جدًا بمهاجمة شركة هواوي ضمن هذا النطاق الواسع. تمنع الحكومة الأميركية الشركات الأميركية من تزويدنا بالمكونات. كما أنها تقيد مشاركتنا في المنظمات الدولية وتعاوننا مع الجامعات. ومع ذلك، فإن هذه القيود لن تمنع هواوي من المضي قدمًا".

وأشار إلى أن شركته لم تكن تتوقع أن تشن الحكومة الأميركية مثل هذه "الضربات" التي وصفها بـ"الدقيقة".

موضوع يهمك بعد إعلان مؤسس شركة "هواوي" الصينية Ren Zhengfei أن شركته قد تخسر إيرادات تفوق 30 مليار دولار في 2019، بسبب العقوبات... لإنقاذ سمعتها..هواوي تخاطر وتقطع وعدا "جريئاً" لعملائها شركات

وأضاف: "مع كل ضربة تضرب أجزاءنا الحيوية. الآن لدينا عدة آلاف من الثقوب، وسيستغرق إصلاحها بعض الوقت. لم نتوقع مثل هذه الإجراءات المتطرفة، لكننا قمنا ببعض الاستعدادات. نحن مثل طائرة Il-2 المليئة بالرصاص خلال الحرب العالمية الثانية".

وقال "نحن على استعداد لحماية الأجزاء الأساسية لدينا فقط، لم نستعد لحماية الأجزاء غير الأساسية. في السنوات المقبلة، قد تنخفض طاقتنا الإنتاجية، وستكون إيرادات المبيعات لدينا أقل بنحو 30 مليار دولار من المتوقع. في عامي 2019 و2020، ستبلغ إيرادات المبيعات السنوية حوالي 100 مليار دولار".

وتابع: "لكن ربما في عام 2021، سنستعيد زخم النمو لدينا ونوفر خدمات أفضل للمجتمع. في العامين المقبلين، سننتقل من العديد من إصدارات المنتجات القديمة إلى الإصدارات الجديدة. في مثل هذا التحول الهائل، سيستغرق الأمر بعض الوقت لاختبار ما إذا كانت الأشياء تعمل بشكل صحيح، وبالتالي فإن الانخفاض المعتدل أمر مفهوم. ولكن عندما تنتهي هذه الخطوة، سنصبح أقوى".

وأضاف مؤسس هواوي: "عندما لم نكن أقوياء في الماضي، كنا مصممين على العمل عن كثب مع الشركات الأميركية. عندما نصبح أقوى، سنعمل معهم بشكل أوثق، ولن نخاف من مواجهة المزيد من التحديات كتلك التي نواجهها الآن. نحن لسنا خائفين من استخدام مكونات الولايات المتحدة أو عناصر الولايات المتحدة، ونحن لسنا خائفين من العمل مع شركاء الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "الشركات التي ليست قوية مثل هواوي قد تكون حذرة للغاية عندما يتعلق الأمر باستخدام مكونات الولايات المتحدة أو عناصر الولايات المتحدة. هذا سيضر الاقتصاد الأميركي بطريقة أو بأخرى، لكن هواوي لن تتأذى كثيرًا. نحن أقوياء بالفعل، ويمكننا الصمود".

وأوضح أن شركة هواوي تستثمر بكثافة في البحث والتطوير، قائلا "لدينا أكثر من 80 ألف مهندس. لقد ركزنا على تحسين القدرات الهندسية".