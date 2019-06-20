"ليبرا" تجبر مسؤولي فيسبوك على المثول أمام الكونغرس

دعت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي، المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك للإدلاء بشهادتهم في الـ16 من يوليو المقبل، بشأن العملة الرقمية Libra التي أعلنت عنها الشركة أمس.

وطالبت رئيسة اللجنة الخدمات المالية Maxine Waters فيسبوك بوقف أي تحرك لتطوير "ليبرا" إلى أن يتمكن المشرعون من دراسة المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفة أنها ستستدعي أيضا الشركة للشهادة أمام مجلس النواب.

وتواجه الشركة انتقادات شديدة بشأن ممارساتها حول خصوصية بيانات المستخدمين، وهو ما يثير قلقا شديدا لدى الحكومات بخصوص إطلاقها عملة رقمية لما تمثله من تهديد لسلامة الأنظمة المالية ومخاطر غسيل الأموال.

وكانت "فيسبوك" كشفت النقاب عن عملتها الرقمية المشفرة الجديدة، التي أطلقت عليها اسم "ليبرا"، وهو المشروع البالغة كلفتُه نحو مليار دولار.

وقالت الشركة إنها ستقوم بإنشاء مؤسسة Libra Association في مدينة جنيف بالشراكة مع 28 شركة عالمية كبرى، من بينهم وMastercard وPayPal وUber لإطلاق العملة الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

كما أنشأت محفظة رقمية باسم Calibra ستمكن المستخدمين من حفظ وتداول العملة الجديدة باستخدام تطبيقات Messenger وWhatsApp.