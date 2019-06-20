الاتصالات السعودية تطلق خدمات الجيل الخامس تجارياً

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية "STC" تدشينها رسمياً خدمة الجيل الخامس 5G تجارياً بالسعودية كأول مشغل بالمملكة يوفر الخدمة بصورة تجارية ومتاحة للعملاء بعدد من مدن المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ STC المهندس، ناصر بن سليمان الناصر، إن هذا الإطلاق يؤكد تطور المجموعة كممكن رئيسي للتحول الرقمي، وكتأكيد لتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، مشيراً إلى أن الإطلاق التجاري للخدمة بالسعودية، يأتي متزامنا مع إطلاق شركة VIVA الكويت إحدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريا قبل أيام كأول مشغل بالكويت، كما ستطلق شركة VIVA البحرين إحدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريا بالبحرين قريباً.

موضوع يهمك يوفر الجيل الخامس للإنترنت اللاسلكي سرعة إنترنت فائقة سهولة تحميل الأفلام والفيديوهات.كما يوفر سرعة في نقل البيانات... الجيل الخامس للاتصالات.. السماء هي الحدود! غداء عمل

وأكد الناصر أن STC قامت بتطوير البنية التحتية للشبكة اللاسلكية بالمملكة، وزيادة انتشارها وتوفير التقنيات العالمية الأحدث، وتسريع نشر شبكة الجيل الخامس 5G التي توفر تحولا تقنيا كبيرا وشبكة أساسية لتطبيقات المستقبل، ومنها في الوقت الحاضر توفير إنترنت متنقل بسرعة فائقة ليس لها مثيل في مناطق المملكة، حيث ستتوفر خدمات شبكة الجيل الخامس في مرحلتها الأولى حالياً في مناطق محددة في عدد من المدن الرئيسية، وذلك باستخدام أجهزة (راوتر) منزلي سيكون متوفراً في منافذ بيع محددة للاتصالات السعودية وحسب احتياجات العملاء.

وكانت مجموعة STC قد نجحت في مايو 2018 في إطلاق أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس لشركة STC بعد اكتمال تجاربها، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إضافة الى إجرائها لأول اتصال بتقنية الجيل الخامس على هاتف ذكي في الشرق الأوسط ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وذلك جزء من قيادتها لاختبارات الجيل الخامس، التي بدأتها منذ عام2017 وستتم مواصلة العمل لاستكمال بناء الشبكة تدريجياً في مدن المملكة الرئيسية خلال العام الحالي، كما دشنت VIVA البحرين التابعة للمجموعة، أول مواقعها الحية لتقنية شبكة الجيل الخامس في يونيو 2018.