رفض مقترح بتقسيم "ألفابيت".. وهذه خلفيات القصة

تقدمت مجموعة من نشطاء المساهمين في " Alphabet" بمقترح بتقسيم الشركة، تحسبا لإجبارها على ذلك من جانب الجهات التنظيمية الأميركية.

إلا أنه تم رفض المقترح من قبل Larry Page و Sergey Brin اللذين يمتلكان 51% من أسهم الشركة.

وتقدمت مجموعة SumOfU، وهي مجموعة تهدف إلى الحد من القوة المتزايدة للشركات العملاقة، بالمقترح خلال اجتماع الشركة السنوي للمساهمين أمس.

وقالت المجموعة إن حاملي الأسهم سيحصلون على قيمة أكبر إذا تم خفض حجم الشركة طوعيا، مقارنة بما إذا تم إجبارها على ذلك من جهات مكافحة الاحتكار.

وتواجه شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "ألفابيت" و Facebook ضغوطا متزايدة من السلطات الأميركية مؤخرا، حول موضوعات انتهاك الخصوصية واستغلال المعلومات.