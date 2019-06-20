"أبل" تضغط على ترمب للعدول عن فرض رسوم على بكين

أقرت الشركة الأميركية "أبل" أن الرسوم الجمركية الأميركية المقترحة على بضائع من الصين، تشمل هواتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر آيباد وماك، ستخفض مساهمة الشركة في الاقتصاد الأميركي وتلحق ضررا بقدرتها على المنافسة العالمية.

وأضافت شركة التكنولوجيا، في تدوينة على موقع إلكتروني حكومي اليوم الخميس، أن الحكومة الأميركية يجب عليها ألا تمضي قدما في مقترح لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على بضائع أخرى من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

وأبل بين أحدث الشركات الأميركية التي تضغط على إدارة ترمب للتخلي عن خطتها لفرض المزيد من الرسوم الجمركية.

وفي منحى جديد للتهدئة، أعلنت وزارة التجارة في الصين أن كبار المسؤولين لديها ومن الولايات المتحدة، سيعقدون محادثات تجارية بعد تعليمات من قادتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، جيو فينج، إن حكومة بلاده تأمل في استماع الولايات المتحدة للمصنعين لديها، وتوقف تهديدات التعريفات وشن الحرب التجارية.

ويوم الثلاثاء الماضي، وافق الرئيس الصيني على لقاء نظيره الأميركي، دونالد ترمب، على هامش اجتماعات قمة المجموعة الـ20 في اليابان الأسبوع المقبل.

وتوقفت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الشهر الماضي، بعد قرارات زيادة التعريفات على الواردات من جانب كل منهما.