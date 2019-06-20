"SAMI" السعودية و"أل 3 تكنولوجيز" تؤسسان مشروعا مشتركا

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI إبرام اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع شركة "أل 3 تكنولوجيز" للتعاون في مجال تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء EO/IR وأنظمة المهام الخاصة داخل السعودية.

وقع العقد خلال معرض باريس الجوي، أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وكريستوفر كوباسيك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أل 3 تكنولوجيز".

وكان الطرفان قد وقعا في فبراير الماضي مذكرة تفاهم تقضي بتأسيس هذا المشروع المشترك.

وقال أحمد بن عقيل الخطيب: "ستدعم هذه الشراكة طويلة الأجل سعينا المتواصل إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وستساهم في تطوير صناعة أنظمة الاستشعار والمهام الخاصة، فضلاً عن إنشاء هيكل شامل لخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS لعملائنا في المجال العسكري".

وتنشط شركة "أل 3 تكنولوجيز" في مجال تصميم وتصنيع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء EO/IR، وأنظمة الاستشعار الموجهة، إضافة إلى أنظمة المهام القابلة للتخصيص بشكل كامل للمركبات الجوية والبرية والسفن.

وستقوم كل من شركتي SAMI و"أل 3 تكنولوجيز" معاً بتصميم وتنفيذ الحلول والتقنيات المتطورة هذه لمجموعة متنوعة من التطبيقات الخاصة بالعملاء من خلال مركز للتميز سيتم إنشاؤه في السعودية.