%61 من التنفيذيين بالمنطقة يتوقعون زيادة موظفي شركاتهم

تحتدم المنافسة بين الشركات في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، لاستقطاب المواهب والاحتفاظ بهم، وفقا للمسؤولين التنفيذيين للشركات الكبرى في العالم، الذين رأوا أن الرواتب ليست العامل الأهم في جذب الكفاءات وتحقيق الرضى الوظيفي وبالتالي الاحتفاظ بهم.

وأظهر استطلاع للرأي لشركة "أمريكان اكسبرس" أن الشركات في جميع أنحاء المنطقة، سوف تستمر في التنافس على استقطاب المواهب حتى العام المقبل، مشيرة إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين في المنطقة ينظرون إلى حوافز أخرى غير مادية لاستقطاب أفضل الكفاءات والمهارات من الموظفين والاحتفاظ بهم. ووضع الرؤساء التنفيذيون زيادة الرواتب في أدنى أولوياتهم لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم.

ويتوقع 61% من كبار المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط زيادة عدد موظفي شركاتهم في جميع أنحاء العالم بين 8% إلى 15% في المتوسط، كما سينمو عدد الموظفين بنسبة 8.6% للشركات في جميع أنحاء المنطقة، أي أقل نسبيا من المتوسط العالمي الذي يبلغ 9.2%.

وأوضحوا في استطلاع الرأي الذي ضم 180 مدير اتنفيذيا من شركات المنطقة، أن هذه الزيادة لن تكون مصحوبة بزيادة كبيرة في المكافآت المالية. وبدلاً من ذلك، فإن الشركات سوف تركز على تحسين فرص التطوير الوظيفي وبيئات العمل.

وينوي 31% فقط من المشاركين رفع الأجور أو الرواتب لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم في عام 2019، فيما ينوي 56% منهم توسيع فرص التطوير الوظيفي، و56% ينوون تحسين بيئات العمل من خلال إعادة هيكلة المساحات المكتبية وزيادة وسائل الراحة. وأوضح 45% منهم أنهم ينوون السماح بمزاولة العمل بأوقات مرنة.