طيران الإمارات تحول مسار رحلاتها بعيداً عن الأجواء المشحونة

قالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات إن الشركة التي يوجد مقرها في دبي تحول مسار رحلاتها بعيداً عن مناطق الصراع المحتملة بمنطقة الخليج وسط توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة بالمنطقة.



وأضافت "أثر تحويل المسارات على توقيتات وصول وإقلاع بعض الرحلات بدرجة محدودة"، لكنها لم تذكر دولاً أو مناطق بعينها تتفاداها طائرات الشركة.



ومضت قائلة "نتابع التطورات الجارية بعناية وسندخل المزيد من التعديلات على العمليات إذا دعت الحاجة".