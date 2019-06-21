نيسان تمنح مسؤولين تنفيذيين في رينو مقاعد بمجلس الإدارة

قالت نيسان اليابانية، اليوم الجمعة، إنها ستمنح ممثلي شريكتها في التحالف رينو مقاعد في لجان مهمة بمجلس إدارتها، منهية نزاعا بين شركتي صناعة السيارات.



وقالت نيسان إنها ستمنح الرئيس التنفيذي لرينو، تيري بولار، مقعداً في لجنة التدقيق بمجلس إدارتها وتعطي جان دومينيك سينار، رئيس مجلس إدارة رينو، مقعداً في لجنة الترشيح بها. كما ستولى سينار منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.



ويأتي التحرك بعد أن طلب سينار التمثيل في لجان مقابل الموافقة على إصلاح يخص هيكل الحوكمة دفع الشراكة الممتدة منذ عشرين عاماً إلى أزمة.



وقالت رينو في بيان "مجموعة رينو ترحب بقرار نيسان منح ممثلي رينو مقعدا في لجان مجلس إدارة رينو، الأمر الذي سيُعرض على الاجتماع العام للمساهمين في 25 يونيو".



وتابعت "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن حضور رينو في هيكل الحوكمة الجديد لنيسان يؤكد روح الحوار والاحترام المتبادل الموجودة داخل التحالف".



وانهارت محادثات اندماج بين رينو وفيات كرايسلر هذا الشهر.



وتملك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 15% في رينو، بينما تملك رينو نفسها 43.4% في نيسان.