وزير مجري: لا أدلة على أن معدات هواوي تشكل تهديداً أمنياً

قال وزير مجري إن بلادة ليس لديها أي أدلة على أن معدات هواوي الصينية تشكل تهديداً أمنياً، مضيفاً أن بودابست تدرس حوافز لتسريع إطلاق شبكة إتصالات الجيل الخامس الفائقة السرعة.



وتعتقد الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين أن معدات شركة هواوي تكنولوجيز قد تستخدم للتجسس وترى في توسعها في وسط أوروبا وسيلة لاكتساب موطئ قدم في السوق الأوروبي. وتنفي هواوي تلك الاتهامات.



وواشنطن قلقة بشكل خاص بشأن توسع هواوي، أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم، في المجر وبولندا.



وتجاهلت بودابست حتى الآن المخاوف الأمنية وقال وزير الابتكار والتكنولوجيا لاسلو بالكوفيكس يوم أمس الخميس لرويترز إن المجر لم تتلق بعد أي أدلة تدعم ما سماه اتهامات موجهة إلى هواوي.



وأضاف قائلاً "اتخذنا موقفا عمليا هو، في الواقع، نفس الموقف في ألمانيا... لم يثبت أن تكنولوجيا هواوي ستشكل أي مخاطر على المجر. كما لم نطلع على أي (بيانات) تدعم ذلك".

موضوع يهمك يبدو أن أزمة شركة هواوي الصينية ستنعكس إيجابا على شركات منافسة في قطاع الاتصالات، أمثال نوكيا وإريكسون، بعد أن كانت... نوكيا وإريكسون تسحبان البساط من "هواوي" وتخطفان عقودها! شركات





وقال "إلى أن يثبت أن هواوي أو سيسكو أو أي تكنولوجيات أخرى تشكل أي تهديد لمجتمعنا، في المجر أو الناتو (حلف شمال الاطلسي) أو الاتحاد الأوروبي، فإننا سنتعامل مع تكنولوجيا هواوي مثلما نتعامل مع أي تكنولوجيا أخرى".



وتوظف هواوي حوالي 2000 شخص في المجر حيث استثمرت 1.2 مليار دولار منذ 2005، وفقا لأرقام الشركة. كما أن مركزها الأوروبي للإمداد الواقع قرب بودابست، والذي تم تدشينه في 2009، هو أكبر قاعدة إنتاج لهواوي خارج الصين.



وعززت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان روابط الأعمال مع بكين على مدار الأعوام الماضية.