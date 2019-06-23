أرباح "بايونيرز" تقفز 23% والإيرادات 2.5 مليار جنيه

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية للربع الأول من العام الجاري، ارتفاع مجمل أرباح المجموعة بنسبة 31.3% إلى 862 مليون جنيه، مقابل 656.3 مليون جنيه للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 نحو 2.5 مليار جنيه، بنمو قدره 36.6%، وارتفعت أرباح النشاط إلى نحو 705 ملايين جنيه مقابل نحو 533 مليون جنيه، ليقفز صافي الربح المجمع للمجموعة قبل خصم حقوق الأقلية إلى نحو 456.8 مليون جنيه مقابل نحو 371.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو تبلغ نحو 23%.

ووفقاً لنتائج الأعمال، ارتفعت أصول المجموعة في نهاية مارس الماضي إلى 25.65 مليار جنيه، مقابل 25.2 مليار جنيه في نهاية ديسمير الماضي بنسبة نمو تبلغ نحو 1.78%.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية مارس الماضي 11.7 مليار جنيه، مقابل 11.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو تبلغ نحو 2.63%.