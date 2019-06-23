إلغاء اتفاقية استحواذ "نادك" على حصص "الصافي دانون"

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "شركة نادك" أن مجلس إدارتها والشركاء في شركة الصافي دانون توصلا إلى أن الصفقة ليست في مصلحتهم، كما كان ذلك متوقعاً عند إبرام الصفقة، وذلك بعد بذل العناية اللازمة.

وعليه اتفق الطرفان على إنهاء الاتفاقية بالتراضي وفقاً لشروطها وأحكامها.

وبناءً على ذلك، قام كل طرف من أطراف الاتفاقية وفقاً لشروطها وأحكامها بإشعار الطرف الآخر بإنهاء الاتفاقية في تاريخ 21/6/2019م ويكون هذا الإشعار نافذاً من تاريخه.

وكان الإعلان السابق في 31 ديسمبر الماضي، أشار إلى اتفاقية الاستحواذ لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة ("شركة الصافي دانون") من كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة ("الصفقة").

وأعلن مجلس إدارة شركة نادك أنه على ثقة تامة بأن الوضع الاستراتيجي الحالي لشركة نادك سيمكن شركة نادك من الاستمرار في استقطاب الفرص الاستثمارية التي تخدم مصلحة مساهميها وعملائها وموظفيها. وسيقوم مجلس إدارة شركة نادك بالتركيز على تنفيذ استراتيجية الشركة.