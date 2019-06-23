الموافقة على زيادة رأسمال "المتقدمة" لـ 2.1 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة المتقدمة للبتروكيماويات زيادة رأسمالها من 1.96 مليار ريال إلى 2.16 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية.

وستكون زيادة رأسمال "المتقدمة للبتروكيماويات" عبر منح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسوف تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 196,794,000 ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 196,794,000 سهم إلى 216,473,400 سهم، بزيادة قدرها 19,679,400 سهم.

وتشترط موافقة الهيئة على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.