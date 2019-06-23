طرود "فيديكس" فصل جديد بالحرب ضد "هواوي"

نقلت صحيفة "غلوبال تايمز"، اليوم الأحد، عن شركة فيديكس قولها، إن "خطأ تشغيليا" تسبب في عدم تسليم هاتف لشركة هواوي تكنولوجيز في الولايات المتحدة، وقدمت شركة شحن الطرود اعتذارا عن الخطأ.

وقالت فيديكس في بيان أوردته الصحيفة: "تستطيع فيديكس قبول ونقل جميع منتجات هواوي عدا أي شحنات مرسلة إلى كيانات لهواوي المدرجة على قائمة الكيانات الأميركية".

موضوع يهمك كشفت "هواوي"، عن أنها ستحتاج مزيداً من الوقت لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعدما كانت تسعى لتحقيق هذا... ضغوط ترمب تجبر "هواوي" على التخلي عن أهم طموحاتها بـ2019 شركات

وغلوبال تايمز تصدرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وبدأت الصين تحقيقا بشأن شركة فيدكس في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تسليم طرود لعناوين خطأ، دون ذكر تفاصيل عن التسليمات محل المشكلة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) آنذاك، إنه يجب عدم النظر إلى التحقيق الجاري في أمر الطرود التي سلمتها فيديكس إلى عناوين خطأ على أنه انتقام من الشركة الأميركية، وسط تدهور في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية منذ شهور بسبب مسائل مثل الرسوم الجمركية والدعم والتكنولوجيا واللوائح التنظيمية والأمن الإلكتروني، وقد أدرجت واشنطن شركة هواوي على قائمة سوداء الشهر الماضي متعللة باعتبارات الأمن القومي.

ولم ترد فيديكس حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.