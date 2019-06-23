كيان السعودية: مرابحة بملياري دولار لسداد قروض ثانوية

حصلت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات على تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة من البنك الأهلي التجاري في السعودية، بقيمة ملياري دولار لمدة 7 سنوات تتضمن فترة سماح لمدة 3 سنوات.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعوية، اليوم الأحد، إن تمويل المرابحة هذا يأتي تنفيذا لاستراتيجية خفض تكاليف التمويل، مشيرة إلى إعلانها السابق في الثاني عشر من الشهر الحالي والذي تضمن خطوات تسديد قروض سابقة بقيمة 3.1 مليار ريال.

موضوع يهمك أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أنها ستنفذ عددا من الإجراءات التي ستساهم في تحقيق رؤية الشركة، والتي تهدف إلى... "كيان" السعودية تسدد مبكراً قروضاً بـ 3.1 مليار ريال شركات

واعتبرت "كيان" أن اتفاقية التمويل الحالية تأتي امتدادا لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية في تحسين الكفاءة المالية وتخفيض تكاليف التمويل، مؤكدة أن "هذا التمويل يهدف إلى استبدال القروض الثانوية القائمة بتمويل بديل بتكاليف أقل وبشروط أفضل وجدول سداد على أقساط متفق عليها تبدأ من 30 يونيو عام 2023.

وعددت الشركة أهداف التمويل الحالي بسداد القرض القائم مع البنك الأهي التجاري بمبلغ 1.2 مليار دولار، والذي يستحق في 2021/08/16 بجانب سداد القرض القائم مع البنك الأهي التجاري بمبلغ 1.5 مليار ريال، والذي يستحق في 2029/11/18، إضافة إلى سداد جزء من القروض الثانوية الأخرى.