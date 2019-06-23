مترو الألمانية: عرض الاستحواذ يقلل قيمتنا

قالت مترو إن عرضا تلقته من مستثمرين بارزين لشراء سلسلة متاجر التجزئة الألمانية يقدرها بأقل من قيمتها الحقيقية وأوصت المساهمين اليوم الأحد بعدم أخذ أي قرار لحين صدور تعليق آخر من إدارة الشركة.

ويوم الجمعة، تقدمت إي.بي غلوبال كوميرس، وهي وحدة استحواذ مملوكة لمستثمرين من التشيك وسلوفاكيا، بعرض الشراء الذي قدر قيمة الشركة بنحو 5.8 مليار يورو (6.6 مليار دولار).

وأشارت شركة التجزئة إلى أن السعر المعروض يزيد ثلاثة بالمئة فقط فوق سعر إغلاق يوم الجمعة، قائلة إن العرض "أقل كثيرا من قيمة الشركة ولا يتناسب مع خطتها لخلق القيمة".

وقالت مترو إن الإدارة تواصل تطوير الشركة، وإنها ستعلق مرة أخرى حين تحصل على وثائق العرض كاملة، ودعت المساهمين لعدم التحرك حتى ذلك الحين.

وكانت إي.بي غلوبال كوميرس، التي تملك بالفعل 11 بالمئة في مترو، قالت يوم الجمعة إن عرضها البالغ 16 يورو للسهم العادي و13.80 يورو للسهم الممتاز يزيد 34.5 بالمئة عنه عندما أجرت استثمارها الأولي في أغسطس/آب.

وقالت الشركة، المملوكة للمستثمر التشيكي دانييل كريتنسكي وشريكه السلوفاكي باتريك تكاتش، إن العرض ينطوي على "قيمة مقنعة وفرصه فريدة" للمساهمين في ظل الصعوبات التي تمر بها السوق والتحديات التي تواجه مترو.

وأبدى بعض المساهمين دعمهم بالفعل للعرض، فقد وافقت شركة هانييل للاستثمار على بيع حصتها البالغة 15.2 بالمئة، حسب ما ذكرت إي.بي غلوبال كوميرس يوم الجمعة. وأضافت الشركة أنها ستمارس خيار شراء على حصة تبلغ 5.4 بالمئة لدى شركة شقيقة.