هيئة الاتصالات السعودية ترفض بيع أبراج زين لـ"IHS"

قالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" إنها تلقت خطابا من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، يفيد أن شركة IHS Holding Limited لم تستوفِ المتطلبات التنظيمية لشراء وتأجير أبراج الاتصالات العائدة للشركة.

وذكر بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن "آي إتش سي القابضة" لم تحصل على الترخيص الذي يخولها ذلك، وتقرر رفض بيع أبراج شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) إلى شركة IHS لأسباب تنظيمية.

كانت شركة زين قد أعلنت في 27 مارس الماضي توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج بقيمة 2.52 مليار ريال مع شركة IHS Holding Limited.