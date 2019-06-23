"داماك" تنفي تصدرها سباق شراء مجموعة "كافالي" الإيطالي

نفت شركة "داماك" العقارية ما تم تداوله في وسائل الإعلام، ما يخص تصدرها السباق لشراء مجموعة الأزياء الإيطالية المتعثرة Roberto Cavalli ، مؤكدة عدم التصريح بهذا الخبر لأي من وسائل الإعلام.

وكانت Cavalli قد أعلنت الأسبوع تلقيها 5 عروض لشراء العلامة التجارية، إذ عقدت اجتماعا لبحث هذه العروض إلا أن القرار النهائي يبقى بيد محكمة الإفلاس.

الجدير بالذكر أن شركة "داماك" هي شريك مع Cavalli في مشروع عقاري في إمارة دبي.

وكانت "داماك" قد أطلقت في 2017، مشروع "ترمب إنترناشونال غولف كلوب دبي"، الذي يعتبر جزءاً من مشروع تطوير عقاري أكبر على مساحة 42 مليون قدم مربعة يُعرف باسم "داماك هيلز" تبلغ قيمته 6 مليارات دولار.