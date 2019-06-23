"زهرة الواحة" تكشف الستار عن خط جديد للإنتاج.. ما هو؟

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن التعاقد على خط إنتاج جديد لإنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) بأوزان مختلفة، على أن يتم البدء في إنشاء المشروع خلال شهر يونيو 2019 ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية الربع الثالث 2019.

ولفتت الشركة إلى أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لخط الإنتاج شاملة قيمة شراء الخط وملحقاته ومصاريف التركيب 14 مليون ريال، وسيتم تمويل خط الإنتاج بشكل رئيسي اعتماداً على القروض البنكية متوسطة الأجل، وجزئياً من التمويل النقدي الذاتي للشركة.

وسيكون البدء في الإنتاج التجريبي بنهاية الربع الثالث 2019، ولمدة أسبوعين من بدء الإنتاج، على أن يكون الإنتاج التجاري في الربع الرابع 2019.

وأضافت أن الأثر المالي المتوقع في المشروع سيكون بزيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 11.58% سنوياً، مما سوف يساهم في نمو المبيعات لتلبية احتياج السوق المحلى والتصدير، وزيادة حصة الشركة السوقية بقطاع البلاستيك والذي سوف ينعكس على تحسين أداء الشركة، على أن يبدأ هذا الأثر في نتائج الشركة بالربع الرابع 2019.

ولفتت "زهرة الواحة" لعدم وجود أطراف ذات علاقة بالمشروع.