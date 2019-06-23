"سبكيم" تعلن إيقافا مجدولا لـ3 مصانع.. وهذه الأسماء

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن القيام بإيقاف مجدول لكل من مصنع: حمض الأسيتيك التابع للشركة العالمية للأسيتيل، ومصنع خلات الفينيل الأحادي التابع للشركة العالمية لخلات الفينيل، ومصنع أول أكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات (شركات تابعة لسبكيم).

وأوضحت أن هذا الإيقاف يأتي بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصانع المذكورة، حيث ستسهم أعمال الصيانة في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج.

وسوف يبدأ هذا التوقف للمصانع على النحو التالي:

1- مصنع حمض الأسيتيك من يوم الأحد 23 يونيو 2019م ولمدة (6) أسابيع.

2- مصنع خلات الفينيل الأحادي من يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019م ولمدة (3) أسابيع.

3- مصنع أول أكسيد الكربون من يوم الاثنين 1 يوليو 2019م ولمدة (4) أسابيع.

وتأتي الصيانة الدورية المجدولة ضمن خطة عمل وميزانية الشركة لعام 2019م، علماً أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية، وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الثالث من عام 2019م.

وتحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء. وستقوم سبكيم بالإعلان عن أية مستجدات أخرى في حينه.