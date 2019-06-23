"ميدغلف" تجدد عقداً يفوق 300 مليون ريال مع "بن لادن"

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن تعميدها من قبل مجموعة "بن لادن" السعودية، اليوم، بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي المجموعة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ 1440/10/28هـ الموافق 2019/07/01.

وأشارت الشركة إلى أنه، من المتوقع أن تزيد قيمة العقد عن 300 مليون ريال سعودي، وتمثل هذه العملية أكثر من 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية للعام المالي 2018.

ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2019.