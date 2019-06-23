"SAMI" توقع اتفاقية لتصنيع هياكل الطائرات في السعودية

وقعت "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" SAMI اتفاقية مع Figeac Aéro الفرنسية، على هامش فعاليات معرض باريس الجوي، لإنشاء مشروع مشترك بهدف بناء منشأة لتصنيع هياكل الطائرات المعدنية في المملكة.

وستمتلك SAMI غالبية الأسهم في الكيان الجديد الذي سيقوم بتنفيذ العقود المتعلقة بتصنيع المكونات المعدنية للطيران العسكري والتجاري في المملكة.

ومن المقرر أن تبلغ مدة المشروع عامين ونصف.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "سامي" إن المشروع سيمثل ركيزة أساسية للصناعات التحويلية للطائرات، وسيمكن المملكة من تطوير قدراتها التصنيعية وبناء صناعة الطيران الخاصة بها إلى جانب سلسلة التوريد المرتبطة أو supply chain وذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030.