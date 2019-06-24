نمو الإيرادات يصعد بأرباح "مهارة" 12.5% لـ54 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة "مهارة" للموارد البشرية بنسبة 12.5% في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، بدعم مباشر من نمو الإيرادات.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن صافي الربح ارتفع إلى 54.02 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 48.02 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 13.9% بدعم من نمو إيرادات قطاع الأعمال وقطاع الأفراد نتيجة زيادة الطلب على برنامج خدمة.

وأوضحت الشركة أنه في المقابل ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.2 مليون ريال، وانخفضت الإيرادات الأخرى الناتج عن عكس بعض المخصصات.