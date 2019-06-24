عمومية "المملكة" توافق على شراء 4.76 مليون سهم في "ليفت"

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة "المملكة القابضة" في اجتماعها المنعقد أمس، على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليفت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز مصلحة مباشرة وهي عبارة عن صفقة شراء الشركة لعدد 4.76 مليون سهم في شركة ليفت وبدون شروط تفضيلية بقيمة 846 مليون ريال.



كما وافقت عمومية الشركة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز التجاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز مصلحة غير مباشرة فيها، كون شركة المملكة التي يمتلك رئيس مجلس الإدارة 95% من أسهمها مالكا رئيسيا من ملاك شركة المركز التجاري، وهي عبارة عن استئجار شركة المملكة مكاتب في الدور 66 في برج المملكة، وذلك مقابل إيجار سنوي يبلغ 6 ملايين ريال وذلك حسب شروط التعاقد.

إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العمومية أيضاً الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2018 بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

وأعلنت الشركة في بيان لموقع "تداول"، اليوم الاثنين، أن الجمعية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019.

وبحسب البيان، أقرت الجمعية الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ 600 ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بواقع 200 ألف ريال لكل منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 20% إلى 171.4 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 143 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

وأرجعت الشركة الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع دخل توزيعات الأرباح ومكاسب الاستثمارات وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وارتفاع الخسائر الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع الأعباء المالية وانخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وإيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.