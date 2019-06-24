"جاكو" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 67% من "مخابزكم"

أعلنت شركة القصيم القابضة للإستثمار "جاكو"، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على شركة مخابزكم المتطورة المحدودة بنسبة 67.1% والتي تمثل ما نسبته 20% من شركة المخابز السعودية المحدودة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المذكرة تم توقيعها بتاريخ 23 يونيو 2019، ومدتها 90 يوما من التوقيع قابلة للتمديد، مبينة أنها اشتملت على اتفاق الأطراف على تحديد تقييم أولي لصفقة الاستحواذ وسيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

وتتضمن مذكرة التفاهم أنه في حال المضي قدماً في هذه الصفقة أن تتحول حصة شركة القصيم القابضة للاستثمار في شركة مخابزكم المتطورة المحدودة إلى حصة مباشرة في شركة المخابز السعودية لاحقاً بعد الإغلاق .

وبينت أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي رغبةً من مجلس إدارة الشركة بتنويع استثماراتها ودعماً لخططها وتطلعاتها المستقبلية، ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مبينة أنه بعد الانتهاء من إجراءات الفحص القانوني والمالي سوف يتم توقيع اتفاقية شراء ملزمة.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي أثر مالي فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينه، كما سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينه، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن نشاط شركة مخابزكم المتطورة المحدودة الحالي يتمثل في ملكيتها التي تبلغ (32.44%) في شركة المخابز السعودية المحدودة التي تعمل في إنتاج خبز برغر وخبز ساندوتش وفطائر مجهزة ومغلفة وكعك وفطائر محلاة وفطائر فرنسية وكيك بموجب ترخيص صناعي (953) بتاريخ 9-3-1438هـ.