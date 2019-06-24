"دو" للاتصالات توقع اتفاقية شراكة مع "بتلكو" البحرينية

وقعت شركة الاتصالات المتكاملة "دو" اتفاقية مع شركة الاتصالات البحرينية "بتلكو"، وذلك لبدء مشروع استثماري مشترك.

وبحسب بيان صحافي بموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركتان بتقديم خدمات توصيل الاتصال وحلول مراكز البيانات لعملائهم بكفاءة وشمولية.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تقاسم الملكية بنسبة 50% لكل طرف.

يشار إلى أن رأسمال شركة دو يبلغ 4.532 مليار درهم، موزعاً على 4.532 مليار سهم، بقيمة إسمية قدرها درهم واحد.

يُذكر أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفضت أرباح "دو" إلى 449.5 مليون درهم، مقارنة بأرباح قدرها 512.6 مليون درهم، تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من 2018.