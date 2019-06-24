"سابك" تمدد الشراكة مع "اليابانية السعودية " لـ20 عاماً

أعلنت شركة "سابك" عن اكتمال الموافقات النظامية اللازمة لتمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاماً، وبذلك تكون حصة "سابك" 75% في الشركة السعودية للميثانول (الرازي)، فيما تذهب حصة 25% للشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول.

وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول"، سيبدأ الأثر المالي لهذه الاتفاقية خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث ستقوم الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بدفع مبلغ 1.35 مليار دولار لشركة "سابك" على ثلاث دفعات تنتهي خلال عام 2021.

وسيتم توحيد نتائج شركة "الرازي" لعام 2019، بناءً على نسبة الملكية الجديدة.